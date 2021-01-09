Трамп отказался молчать после блокировки аккаунта в Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter. Об этом он написал в официальном аккаунте главы государства @POTUS.

Трамп заявил, что соцсеть «не заставит его замолчать». Также он поделился планами создать собственную платформу для общения со своими сторонниками, уточнив, что сейчас ведутся переговоры с рядом сайтов. «Я предсказывал, что так и произойдет. Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова», — резюмировал он.

Через несколько минут это сообщение также было удалено.

Ранее 9 января Twitter бессрочно заблокировала аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Представители компании также отметили, что в контексте произошедших на этой неделе событий в среду они ясно дали понять, что дальнейшие нарушения правил социальной сети могут привести к подобному исходу событий.

На личный аккаунт Трампа подписаны почти 89 миллионов пользователей Twitter.