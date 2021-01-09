Интернет и СМИ
 
Последние новости
Twitter пообещал заблокировать любой предоставивший слово Трампу аккаунт
В США открестились от заявлений о новом штамме коронавируса
Ким Чен Ын заявил о намерении развивать отношения с Россией и Китаем
Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть
Стало известно о первой погибшей в результате схода лавины в Норильске
Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России
Демократы в Конгрессе США начали подготовку к импичменту Трампа
Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа
Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп отказался молчать после блокировки аккаунта в Twitter

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joshua Roberts / REUTERS
Продолжение: Twitter пообещал заблокировать любой предоставивший слово Трампу аккаунт

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter. Об этом он написал в официальном аккаунте главы государства @POTUS.

Трамп заявил, что соцсеть «не заставит его замолчать». Также он поделился планами создать собственную платформу для общения со своими сторонниками, уточнив, что сейчас ведутся переговоры с рядом сайтов. «Я предсказывал, что так и произойдет. Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова», — резюмировал он.

Через несколько минут это сообщение также было удалено.

Ранее 9 января Twitter бессрочно заблокировала аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Представители компании также отметили, что в контексте произошедших на этой неделе событий в среду они ясно дали понять, что дальнейшие нарушения правил социальной сети могут привести к подобному исходу событий.

На личный аккаунт Трампа подписаны почти 89 миллионов пользователей Twitter.

Предыстория: Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа
Трампа разблокировали в Twitter
Twitter заблокировал аккаунт Трампа
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 6 декабря 2020

«За вас с нами и за хер с ними!»

Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
03:1624 октября 2020

Мужчинам рассказали о «двухчасовом окне» для регулярного секса с женами

20:5430 декабря 2020

Регину Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали

20:1130 декабря 2020

Названо самое популярное фото в Instagram в 2020 году

Интернет и СМИ00:0325 ноября 2020

«На грани сучки и хорошей девочки»

Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
19:1530 декабря 2020

Популярный блогер ответил на обвинения в оглупляющем эффекте TikTok

18:1030 декабря 2020

Малахов заявил о неизбежности запуска «Дома-3»

16:4230 декабря 2020

Девушка сделала фото стиральной машины на продажу и случайно попала голой в кадр

Интернет и СМИ00:0428 ноября 2020

«Рано или поздно все начинают этим заниматься»

Как TikTok превратился в способ заработать миллионы на порно
15:2430 декабря 2020

Малахов отреагировал на «оторопь» Путина от российских телешоу

14:3930 декабря 2020

Оператор российского телеканала упал в реку с корабля

13:4630 декабря 2020

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Россия
Ну, поехали!
Что изменится в жизни россиян с 1 января?
«Не вижу повода не выпить»
 
Битва за Москву
Хронология борьбы московских властей с COVID-19 в 2020 году
Все материалы
Мир
МИД России отреагировал на штурм Капитолия в США
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия
Они сорвали утверждение итогов выборов. Погибли четыре человека, в Вашингтоне — комендантский час
В ВОЗ оценили распространение нового штамма коронавируса в Европе
Иракский суд выдал ордер на арест Трампа
Стала известна реакция Трампа на утверждение Байдена президентом
Король дельты
Подкуп, перестрелки и нефтяные аферы: как 100 лет назад простой адвокат создавал в США рай для белых
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Цена биткоина в пятый раз обновила исторический максимум за пару дней
Снизу постучали
2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?
Назван способ выйти из ситуации с сертификацией «Северного потока-2»
Илон Маск не смог выполнить свое обещание из-за 450 непроданных Tesla
Биткоин взял четвертый рекорд за день
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
«Прибыла в Одессу банда из Амура»
Песня «Мурка» стала гимном советского криминала. Почему она так популярна и какие тайны скрывает?
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Британский агент Москвы
Как офицер MI6 Джордж Блейк передал СССР военные секреты НАТО и стал легендой советской разведки
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова рассказал о несостоявшемся боксерском бое с Мэйуэзером
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место
До этого россиян разгромила Канада. Сборная осталась без медалей чемпионата мира
Тарасова заступилась за хоккеистов молодежной сборной России
Вячеслав Веденин«Как финишировал — почти не помню»
Бежал, хитрил и матерился. Как советский лыжник дважды победил на Олимпиаде и стал народным героем
Гонку преследования на этапе Кубка мира впервые за 21 год выиграла россиянка
«Черт бы вас побрал, чертовы коммуняки!»
Паленая водка, жучки и солдаты. Какой увидели Москву канадские хоккеисты во время Суперсерии-1972
Роднина отреагировала на оскорбление россиян финским болельщиком
Все материалы
Культура
Дарья Донцова ответила на сообщения о своей «смерти» в Сочи
Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст разводятся
Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Задолжавший актер Павел Деревянко выехал из страны с помощью влиятельных друзей
«Мы написали эти песни, когда я был полным придурком»
Viagra Boys, бегущая с волками и адский карнавал: главная музыка месяца
Therr Maitz выступят в Главклубе с большим рождественским концертом
Бен, это Данила
Князь Олег, жизнь с ведьмой и возвращение крутого Уокера: 20 лучших сериалов января
Рэпер Доктор Дре попал в реанимацию
Все материалы
Интернет и СМИ
Оператор российского телеканала упал в реку с корабля
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
В Домодедово возобновили приостановленные из-за ледяного дождя рейсы
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Турист сходил на вечеринку во время отдыха и был оштрафован на 13 тысяч долларов
Полетевший на Занзибар россиянин описал отдых фразой «добро пожаловать в ад»
В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов перед Новым годом
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»
Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
«Да не может такого быть!»
Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
Все материалы
Apple просит Hyundai помочь в создании автомобиля
Главные кроссоверы и внедорожники 2020 года
Какими новинками нам запомнился год отмененных автосалонов
АвтоВАЗ прекратит сборку пятидверной Lada 4x4 в 2021 году
Завалялось в гаражах: лучшие автомобильные находки года
Самые интересные старые автомобили, которые надолго забыли и потом нашли
Электрокар Mercedes-Benz отличится 56-дюймовым экраном рекордной прочности
Самые масштабные отзывы автомобилей в России в 2020 году
За год в ремонт отправили более 647 тысяч машин
Дилер Jeep лишил клиента гарантии за езду по бездорожью на внедорожнике
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы