Стало известно о реакции Трампа на блокировку его аккаунта в Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за бессрочной блокировки его аккаунта в социальной сети Twitter. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации.

По словам высокопоставленного чиновника, Трамп в срочном порядке пытается понять, какие у него есть еще варианты, кроме Twitter.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Позднее Трамп вышел на связь через президентский аккаунт, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать». Он рассказал о желании создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено. Впоследствии руководство социальной сети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово Трампу.