Крупнейшие банки США отказались жертвовать политикам

Три крупнейших банка США — JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup — временно отказались жертвовать собственные средства и деньги сотрудников американским политикам, независимо от их партийной принадлежности, пишет CNBC.

Такое решение финансовые организации приняли из-за состоявшегося в начале января штурма здания Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа, не признающими итоги последних выборов. Победу на них одержал соперник главы государства, кандидат от Демократической партии Джо Байден. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек.

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Речь идет о так называемых комитетах политического действия (political action committee; PAC) — специальных некоммерческих фондах, освобождаемых от налогообложения и направленных на финансирование кандидатов на выборах различных уровней. Создавать PAC имеют право как коммерческие, так и некоммерческие организации. Первые могут принимать взносы собственных сотрудников.

PAC, финансирующие избирательные штабы кандидатов, имеют ограничения по размеру взносов в течение года или одной кампании. Однако PAC также могут неограниченно финансировать отдельные расходы и нужды кандидатов, например, рекламные кампании.

JPMorgan Chase объявил о приостановке перечисления из собственного PAC в адрес любых политиков сроком на полгода. Citigroup принимает аналогичные меры до 30 марта.