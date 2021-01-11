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Палата представителей США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу

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Фото: Brian Snyder / Reuters

Палата представителей США опубликовала резолюцию об импичменте нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Об этом пишет CNN.

Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

7 января конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующего лидера США. По мнению спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, Трамп совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Речь идет об акции протеста, которая прошла 6 января в Вашингтоне. Тогда в Капитолий ворвались сторонники Трампа, не признающие итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.

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