Косачев прокомментировал заявление о Трампе и «служанке» Путина

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что президент США Дональд Трамп является «служанкой» российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 11 января.

«Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать», — сказал сенатор.

Пелоси также предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат. По ее мнению, только так можно объяснить отсутствие реакции главы государства на кибератаки на ряд американских ведомств, якобы инициированные российской стороной.

Кроме того, Пелоси назвала Трампа помешанным и опасным человеком. По ее словам, в отношении Трампа необходимо открыть уголовное производство. В частности, она обвинила американского лидера в подстрекательстве к мятежу.

7 января конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующего лидера США. Спикер палаты представителей заявила, что лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.