Россия
 
Последние новости
Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд
США захотели помирить украинцев
Армения призвала Азербайджан прекратить политизировать вопрос обмена пленными
Россиянок задержали за миллионную аферу с финансовой пирамидой
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве 
Российских водителей собрались наказывать жестче
Домашний пес погнался за лебедями и умер в муках на глазах у хозяйки
Самый дорогой отпуск в России в 2020 году обошелся по цене квартиры в Москве
В России из-за обвала рубля начался резкий рост цен на машины
Новости партнеров
Прослушать новость

Косачев прокомментировал заявление о Трампе и «служанке» Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что президент США Дональд Трамп является «служанкой» российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 11 января.

«Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать», — сказал сенатор.

Пелоси также предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат. По ее мнению, только так можно объяснить отсутствие реакции главы государства на кибератаки на ряд американских ведомств, якобы инициированные российской стороной.

Кроме того, Пелоси назвала Трампа помешанным и опасным человеком. По ее словам, в отношении Трампа необходимо открыть уголовное производство. В частности, она обвинила американского лидера в подстрекательстве к мятежу.

7 января конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующего лидера США. Спикер палаты представителей заявила, что лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пелоси сочла Трампа помешанным и опасным
Пелоси назвала Трампа служанкой Путина
Трампу выдвинули ультиматум