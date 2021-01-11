Пелоси сочла Трампа помешанным и опасным

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа помешанным и опасным человеком. Об этом она заявила в эфире CBS News.

По ее словам, в настоящее время исполнительную власть в стране представляет неуравновешенный президент. «И у нас всего несколько дней до того, как мы сможем быть защищены от него. Он совершил нечто настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело», — пояснила Пелоси.

Представитель нижней палаты обвинила американского лидера в подстрекательстве к мятежу и сочла, что он должен заплатить за это определенную цену. Она добавила, что демократы выступают за импичмент Трампу, так как опасаются того, что он избежит наказания за беспорядки в Капитолии, которые, по их мнению, он спровоцировал, и сможет снова баллотироваться в президенты.

7 января конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующему лидеру США. Спикер палаты представителей подчеркнула, что Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. По ее заявлению, лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

В ходе того же интервью Пелоси назвала Трампа служанкой президента России Владимира Путина. «Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое», — заявила она, отметив, что других объяснений такому поведению американского лидера у нее нет.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.