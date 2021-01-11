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Пелоси назвала Трампа служанкой Путина

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Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Фото: Erin Scott  / Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа служанкой российского коллеги Владимира Путина. Такое мнение она высказала в эфире CBS News.

Рассуждая о кибератаках на ряд американских ведомств, которые приписывают России, Пелоси возмутилась из-за отсуствия реакции главы государства на произошедшее. «Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое. Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», — подчеркнула она.

5 января ФБР заявило, что масштабная кибератака на федеральные учреждения США с большой долей вероятности происходила из России. В ходе взлома пострадали «менее десяти правительственных структур». В Вашингтоне считают, что целью этой атаки была попытка получить некие разведданные. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

Ранее Пелоси заявила, что штурм Капитолия был подарком Путину. Она назвала Трампа инструментом российского лидера, который сделал «наибольший из многих его подарков Путину». Демократ предположила, что хозяин Белого дома помогает главе российского государства, преуменьшая роль демократии в мире.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Предыстория: Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину
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