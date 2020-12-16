Россия отвергла обвинения в кибератаках на США

Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

По его словам, попытки СМИ обвинить российскую сторону в кибернападениях безосновательны. «Злонамеренная деятельность в информационной сфере противоречит принципам российской внешней политики», — сказал он во время видеоконференции, организованной Джорджтаунским университетом.

Антонов добавил, что Россия ранее предлагала американской администрации организовать встречу между сотрудниками разведки и контрразведки для обсуждений подобных вопросов, а не «общаться через СМИ». Посол подчеркнул, что Москва готова предоставить для этого площадку.

Ранее российское посольство уже называло безосновательными попытки обвинить Москву в хакерских атаках. В заявлении дипмиссии говорилось, что «Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде».

Как сообщило 14 декабря агентство Reuters, российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации.