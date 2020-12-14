Российских хакеров обвинили во взломе системы Минфина США

Российских хакеров обвинили во взломе системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, который произошел накануне. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, однако никаких доказательств причастности хакеров из России к этой кибкератаке не приводится.

Как утверждает газета, атаку совершила группа хакеров APT29 (Cozy Bear), которая якобы работает на российские власти. О том, к какой информации был получен доступ, не сообщается. Расследованием произошедшего занимается ФБР.

Издание отмечает, что эта же хакерская группа взламывала системы госдепартамента и Белого дома во время президентства Барака Обамы. Также группа APT29, по информации источников, атаковала крупную американскую компанию FireEye на прошлой неделе. При этом уточняется, что атаки происходят уже в течение нескольких месяцев.

Ранее Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что группа хакеров, поддерживаемая иностранным правительством, взломала систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и сумела украсть их данные. Масштаб взлома оказался настолько серьезным, что в субботу, 12 декабря, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности США.

В ноябре компания Microsoft обвинила хакеров из России и Северной Кореи в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса. В конце октября сообщалось, что группа Fancy Bear пыталась повлиять на выборы в США, атаковав Демократическую партию.