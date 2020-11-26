Трамп помиловал бывшего советника по делу о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, дело против которого было заведено в рамках так называемого российского расследования. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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«Для меня большая честь объявить о помиловании генерала Майкла Т. Флинна», — заявил Трамп. Глава США поздравил Флинна и его семью, отметив, что у тех будет «поистине фантастический День благодарения».

В мае 2020 года Минюст США постановил закрыть уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Однако в сентябре апелляционным судом США было отменено это решение. Американский лидер отметил, что преследовавшие Флинна чиновники из администрации предыдущего президента Барака Обамы — «очень нечестные люди». Он заявил, что считает это дело государственной изменой.

Ранее сообщалось, что источником для обвинений в адрес Трампа о сговоре с Россией оказалась российская чиновница. Речь идет об уроженке Перми Ольге Галкиной, которая в прошлом занимала пост вице-мэра Саратова. Галкина, находясь в тот момент в натянутых отношениях с работодателем в компании Webzilla, якобы заявила, что именно она стоит за взломом серверов Демократического национального комитета. Эти утверждения легли в основу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. При этом Галкина назвала появившуюся информацию неправдой.