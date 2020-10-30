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Россиянка ответила на обвинения в сборе досье о сговоре Трампа с Москвой

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Россиянка Ольга Галкина ответила на обвинения о том, что была источником во время подготовки досье о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией. Ее слова в пятницу, 30 октября, приводит РИА Новости.

Как отметила Галкина, вся появившаяся в СМИ информация — неправда. При этом она признала, что действительно знакома с фигурировавшим в публикациях Игорем Данченко. «Мы учились вместе в школе, но вопрос в том, что после этого он уехал работать и учиться в Америку. И мы долгое время не виделись. Вот в чем дело... История в том, что мы дружили. И он мне помогал», — пояснила Галкина.

Ранее в октябре издание The Wall Street Journal сообщило, что источником для обвинений в адрес Трампа о сговоре с Москвой оказалась российская чиновница. СМИ писали, что речь идет об уроженке Перми Ольге Галкиной, занимавшей в прошлом пост вице-мэра Саратова и главы пресс-службы губернатора Саратовской области. Как отмечалось, в расследовании о вмешательстве России в президентские выборы в США Галкина фигурировала как «источник №3».

Главным же источником досье, по данным американских СМИ, был уроженец СССР, аналитик Игорь Данченко. По заявлению The Wall Street Journal, именно его Галкина снабжала информацией, когда работала на Кипре в 2016 году.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.

Предыстория: Источником досье о сговоре Трампа с Россией оказалась чиновница из Саратова
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