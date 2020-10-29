Источником досье о сговоре Трампа с Россией оказалась чиновница из Саратова

Источником для обвинений в адрес президента США Дональда Трампа о сговоре с Россией оказалась российская чиновница. Об этом пишет The Wall Street Journal.

The Bell уточняет, что речь идет об уроженке Перми Ольге Галкиной, занимавшей в прошлом пост вице-мэра Саратова. Кроме того, она работала главой пресс-службы губернатора Саратовской области, также в ее резюме значится должность пресс-секретаря Ростехнадзора.

Касательно обвинений, речь идет о компании Webzilla, в которой также работала Галкина. Тогда на нее вышел знакомый агента британской разведки Ми-6 и попросил ее помочь в поиске компромата на Трампа.

Галкина, находясь в тот момент в натянутых отношениях с работодателем, заявила, что именно Webzilla стоит за взломом серверов Демократического национального комитета. Также она утверждала, что адвокат Трампа Майкл Коэн встречался в Праге с сотрудниками российской разведки и обсуждал оплату российских хакеров.

Эти утверждения легли в основу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем Галкина фигурировала как «источник №3».

В апреле 2019 года специальный прокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.