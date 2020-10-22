Нацразведка США обвинила Россию в получении данных об избирателях

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, Россия и Иран предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с выборами президента США. «Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — сообщил Рэтклифф.

Он отметил, что эти данные могут использоваться иностранными действующими лицами, для того, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию, которая «создаст сомнения, посеет хаос и подорвет доверие к выборам».

Рэтклифф заявил, что Иран распространил видео о мошенническом голосовании. При этом он отметил, что нацразведка не видела таких действий со стороны России, однако в США знают, что Москва получила «некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году».

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России «последствия» за предполагаемое вмешательство во внутренние дела страны. Он отметил, что в случае его победы на выборах главы государства попытки России повлиять на американский избирательный процесс не останутся без ответа.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.