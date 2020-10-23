Трамп захотел рассекретить документы о «вмешательстве» России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп захотел как можно скорее рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских властных структурах.

Глава государства и директор национальной разведки США Джон Рэтклифф выступают за публикацию материалов, которые должны опровергнуть выводы, сделанные ранее американскими спецслужбами о вмешательстве России в выборы президента.

Отмечается, что некоторые спецслужбы такие, как ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ), выступают против рассекречивания документов. По их мнению, данный шаг может поставить под угрозу методы и источники разведсообщества. Представители спецслужб также отмечают, что выборы президента, запланированные на 3 ноября, уже близко и публикация данных материалов может навредить национальной безопасности.

Ранее Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. По его словам, Россия и Иран предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с выборами президента США. Он отметил, что эти данные могут использоваться иностранными действующими лицами, для того, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию, которая «создаст сомнения, посеет хаос и подорвет доверие к выборам».

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.