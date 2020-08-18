Трамп анонсировал помилование «очень важного человека»

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать «очень важного человека». Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Трамп, указ о помиловании он подпишет во вторник, 18 августа. Кого именно он имеет в виду, американский лидер не уточнил. Однако пояснил, что речь идет не о его бывшем помощнике по национальной безопасности Майкле Флинне и не об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене.

Ранее в августе сообщалось, что Дональд Трамп задумался о помиловании Сноудена. Американский лидер признался, что не очень знаком с ситуацией, однако намерен серьезно изучить возможность помилования бывшего сотрудника АНБ.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, затем разрешение продлили на такой же срок.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.