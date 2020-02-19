Обещания Трампа помиловать Ассанжа назвали ложью

Белый дом опроверг сведения о том, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2017 году, пишет ТАСС.

Статью с соответствующей информации ранее опубликовала газета The Guardian. Как утверждается, в августе 2017 года Дана Рорабакер, который в то время был членом Палаты представителей Конгресса США, предложил соответствующее условие Ассанжу. Основателю WikiLeaks требовалось отказаться от обвинений в адрес России о ее причастности к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

Как утверждает администрация президента, Трамп был едва знаком с Рорабакером и тем более никогда не говорил с ним на эту тему. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что публикация издания является ложью и фабрикацией со стороны Национального комитета Демократической партии.

Материалы по теме Король компромата Спустя семь лет Ассанжа выгнали из посольства Эквадора. Ему все еще грозит смертная казнь

Американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле прошлого года он был арестован британской полицией. Сейчас Ассанж отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.

В октябре 2016 года сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В распространении этих данных кандидат в президенты США от Демократической партии обвинила Россию.

Расследованием так называемого российского вмешательства в выборы президента США 2016 года занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал якобы сговор Москвы с Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп также неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



