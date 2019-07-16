Лондон пообещал защитить Ассанжа от стран со смертной казнью

Великобритания не вышлет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где существует смертная казнь. Об этом заявил замглавы МИД королевства Алан Данкан, передает РИА Новости.
По его словам, это основополагающее условие было достигнуто между Великобританией и Эквадором.
11 июня Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа. В мае ведомство выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже.
Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!