Лондон пообещал защитить Ассанжа от стран со смертной казнью

Великобритания не вышлет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где существует смертная казнь. Об этом заявил замглавы МИД королевства Алан Данкан, передает РИА Новости.

По его словам, это основополагающее условие было достигнуто между Великобританией и Эквадором.

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11 июня Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа. В мае ведомство выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже.

Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.

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