Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

Испанское частное охранное агентство, которое занималась безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщает El Pais.

Газета смогла получить материалы, доказывающие видео и аудио наблюдение частной компании Undercover Global S. L. На кадрах были зафиксированы встречи интернет-разоблачителя с его адвокатами и другими посетителями. Из этих данных газета узнала о планах соратников Ассанжа вывести его замаскированным из здания посольства и отправить в Россию или на Кубу. Они были сорваны из-за отказа самого австралийца.

Отмечается, что подозрения Ассанжа о слежке в конечном счете заставляли его проводить наиболее важные встречи в женском туалете — месте, которое он сам считал наиболее надежным. Сейчас представители охранной компании отказываются от подтверждения своих действий по наблюдению.

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Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его в мае приговорил суд в Лондоне.

3 июня суд в Швеции отклонил запрос о заочном аресте Ассанжа по делу об изнасиловании. Расследование по нему прекращали в мае 2017-го и возобновили в апреле 2019 года.

В мае Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже. Позднее британским властям был направлен официальный запрос о его экстрадиции.

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