США запросили высылки Ассанжа

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Джулиан Ассанж

Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это делает маловероятным предъявление ему новых обвинений, сообщает The Washington Post.

Как рассказал газете источник, запрос был отправлен 6 июня. Таким образом Вашингтон уложился в договоренность о 60-дневном сроке после ареста Ассанжа 11 апреля, в течение которого требовалось направлять заявку.

Этот же договор предусматривает, что США не могут преследовать основателя WikiLeaks за какие бы то ни было преступления, помимо указанных в запросе. Исключение действует только для правонарушений, совершенных после экстрадиции.

7 июня в WikiLeaks сообщили, что американский Минюст подготовил новое обвинение для Ассанжа. Указывалось, что выдвинуть его планируется до 14 июня — истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса об экстрадиции.

3 июня суд в Швеции отклонил запрос о заочном аресте Ассанжа по делу об изнасиловании. Расследование по нему прекращали в мае 2017-го и возобновили в апреле 2019 года.

В мае Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже.

Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.

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