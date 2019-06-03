Ассанжа отказались заочно задерживать в Швеции

Суд в Швеции отклонил запрос о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, ходатайство прокурора по делу об изнасиловании было отклонено судом города Уппсала. В то же время Ассанж остается подозреваемым, передает SVT. В постановлении судьи отмечается, что для задержания мужчины нет оснований, он может быть допрошен в соответствии с европейской директивой о порядке проведения расследований.
Представитель прокуратуры указала, что ведомство уважает решение суда по такому сложному вопросу. По ее словам, расследование все равно будет продолжено, шведская сторона намерена в итоге допросить основателя WikiLeaks.
20 мая сообщалось, что шведская прокуратура запросила ордер на заочный арест Ассанжа.
Основатель WikiLeaks сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.
О том, что шведская прокуратура возобновит дело об изнасиловании в отношении Ассанжа, стало известно в середине апреля. О прекращении расследования она заявляла в мае 2017 года. До этого оно продолжалось семь лет. Ассанж называл то событие «важной победой».
Австралийский осведомитель был обвинен в изнасиловании двух женщин в Швеции после посещения этой страны в августе 2010 года. Тогда же в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Все обвинения мужчина отрицал.