Прокуратура Швеции захотела ареста Ассанжа

Шведская прокуратура, ведущая расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании, запросила ордер на его заочный арест. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что документ, в случае его получения, может стать первым шагом в процессе выдачи журналиста Великобританией.

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В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.

О том, что шведская прокуратура возобновит дело об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks, стало известно в середине апреля. О прекращении расследования она заявляла в мае 2017 года. До этого оно продолжалось семь лет. Ассанж называл то событие «важной победой».

Австралийский осведомитель был обвинен в изнасиловании двух женщин в Швеции после посещения этой страны в августе 2010 года. Тогда же в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Все обвинения мужчина отрицал.

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