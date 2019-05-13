Шведская прокуратура возобновит дело против Ассанжа

Шведская прокуратура возобновит дело об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает CNN.

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мария Перссон 13 мая сообщила на пресс-конференции, что Швеция возобновит разбирательство. «Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа», — сказала она. Запрос о выдаче в Великобританию шведы подадут после того, как он отбудет наказание там.

Перссон также отметила, что ранее расследование было прекращено из-за невозможности доставить подозреваемого в суд. Она добавила, что свидетели будут опрошены заново.

В мае 2017 года прокуратура заявляла о прекращении расследования по обвинению Ассанжа в изнасиловании. Расследование продолжалось семь лет. В свою очередь, Ассанж называл то событие «важной победой».

Австралийский осведомитель был обвинен в изнасиловании двух женщин в Швеции после посещения этой страны в августе 2010-го. 20 августа того же года в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Все обвинения он отрицал.

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