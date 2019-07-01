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Стало известно о страдающем Ассанже

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Психологическое самочувствие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа все еще оставляет желать лучшего. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор портала Кристинн Храфнссон.

По его словам, сейчас состояние Ассанжа уже стабилизировалось, но он «все еще страдает». Мужчина напомнил, что ранее разоблачителя перевели в больничное крыло тюрьмы «Белмарш».

Главред считает, что Ассанжа при помощи ареста преднамеренно поставили в худшее положение из возможных, чтобы он не смог нормально подготовиться к защите по делу об экстрадиции в США. «Полная изоляция, отсутствие достаточной информации, его жизнь буквально на волоске. Потому что 175 лет тюрьмы в США — это вопрос жизни и смерти», — сказал он.

Храфнссон отметил, что формальные слушания по делу об экстрадиции пройдут в феврале 2020 года, и в WikiLeaks намерены поддерживать Ассанжа до самого конца. Он добавил, что шансов на освобождение разоблачителя из британской тюрьмы практически нет.

Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его в мае приговорил суд в Лондоне.

3 июня суд в Швеции отклонил запрос о заочном аресте Ассанжа по делу об изнасиловании. Расследование по нему прекращали в мае 2017-го и возобновили в апреле 2019 года.

В мае Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже. Позднее британским властям был направлен официальный запрос о его экстрадиции.

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