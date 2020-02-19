Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов. Об этом пишет издание The Guardian.

Такое предложение в августе 2017 года направил тогдашний конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер. Тогда Ассанж находился в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

В заявлении адвоката Ассанжа сказано, что, если основатель WikiLeaks опровергнет вмешательство Москвы в американскую политику, Трамп согласится на помилование или попросит смягчения наказания. Судья Ванесса Барайстер, которая занимается делом Ассанжа, сказала, что информация может быть принята судом к сведению в ходе слушаний по делу.

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В мае 2019 года американское Министерство юстиции выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. В частности, его обвиняют в нарушении законна о шпионаже. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Полиция Великобритании арестовала Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне. Перед этим власти Эквадора отказали основателю WikiLeaks в дальнейшем предоставлении убежища, где он укрывался почти семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании.

Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его приговорил суд в Лондоне 1 мая 2019 года.

В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию.

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