Ассанжа уличили еще в одном преступлении при участии России

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж использовал посольство Эквадора в Великобритании в качестве штаба для вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на эксклюзивные документы.
Сообщается, что согласно новым отчетам о наблюдении за Ассанжем, он руководил серией разоблачений, которые «потрясли президентскую кампанию в США в 2016 году». Кроме того, он якобы регулярно встречался с хакерами мирового уровня, многими россиянами, включая представителей телекомпании RT, и раздавал указания распространять компрометирующую информацию. При этом отмечается, что сам разоблачитель обзавелся мощными техническими устройствами для лучшей координации действий.
Ранее сообщалось, что Великобритания не вышлет Ассанжа в страну, где существует смертная казнь. В большинстве штатов Америки она сохранилась в качестве наказания.
11 июня Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа. В мае ведомство выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже.
Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.