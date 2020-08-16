Трамп задумался о помиловании Сноудена

Президент США Дональд Трамп задумался о помиловании экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер признался, что не очень знаком с ситуацией, однако намерен серьезно изучить возможность помилования бывшего сотрудника АНБ. Трамп также подчеркнул, что в США мнения в этом вопросе разделились.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, затем разрешение продлили на такой же срок.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



