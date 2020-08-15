Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал поражение американской стороны в Совбезе ООН по вопросу продления оружейного эмбарго для Ирана. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News, передает РИА Новости.

«Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец», — сказал он. О'Брайен отметил, что отказ Франции, Германии и Великобритании поддержать США по этому вопросу «разочаровывает, но не удивляет».

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что теперь мировой спонсор терроризма получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения. Он также уверил, что США продолжат работу по ограничению экспорта оружия из Ирана и импорта в страну.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.