Российский дипломат рассказал о полном провале США в Совбезе ООН

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытка США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана «с треском провалилась». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, не было никаких оснований для продления запрета. Дипломат призвал всех не слишком переживать по поводу снятия эмбарго и не драматизировать, так как до 2010 года никакого запрета не было, и ничего чрезвычайного не происходило.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что теперь мировой спонсор терроризма получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения. Он также уверил, что США продолжат работу по ограничению экспорта оружия из Ирана и импорта в страну.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.