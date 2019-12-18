Власти США заберут доходы от книги Сноудена

Власти США имеют право забрать доходы от книги «Личное дело» бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Такое решение принял окружной судья штата Вирджиния, передает Bloomberg.

Отмечается, что данная книга содержит информацию, которую Сноуден, в соответствии с контрактами с ЦРУ и АНБ, обязан был предоставить на рассмотрение перед публикацией. Именно поэтому он не может извлечь выгоду от продаж «Личного дела».

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О том, что власти США подали в суд на Сноудена из-за его книги, стало известно в сентябре. Минюст настаивал, что разоблачитель нарушил подписанные им ранее соглашения о неразглашении информации. Помощник генпрокурора США Джоди Хант отметила, что возможность США защищать конфиденциальную информацию о нацбезопасности зависит от соблюдения сотрудниками соглашений о неразглашении. Хант добавила, что власти не позволят «отдельным лицам обогатиться за счет Соединенных Штатов».

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