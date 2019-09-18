США подали в суд на Сноудена из-за его книги

Власти США подали в суд на бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за его книги «Личное дело». Об этом сообщило на своем а сайте Министерство юстиции США.

Минюст потребовал отдать властям доходы с продаж книги Сноудена. В ведомстве утверждают, что он нарушил подписанные им ранее соглашения о неразглашении информации. По мнению американских властей, экс-разведчик должен был предоставить книгу на согласование перед публикацией.

Помощник генпрокурора США Джоди Хант отметила, что возможность США защищать конфиденциальную информацию о нацбезопасности зависит от соблюдения сотрудниками соглашений о неразглашении. Хант добавила, что власти не позволят «отдельным лицам обогатиться за счет Соединенных Штатов».

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Ранее Сноуден предупредил чиновников о небезопасности использования мессенджеров WhatsApp и Telegram. По его мнению, использовать эти приложения лучше, чем СМС, но все же небезопасно.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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