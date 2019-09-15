Во Франции ответили попросившему убежища Сноудену

Министр юстиции Франции Николь Беллубе выступила за предоставление убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Об этом глава ведомства заявила во время интервью, которое проводила радиостанция RTL совместно с телеканалом LCI и газетой Figaro, ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что нам следует оставаться верными нашим сильным принципам по вопросам иммиграции, мы должны в обязательном порядке принимать просителей убежища», — заявила она.

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Беллубе добавила, что, согласно конституции страны, убежище может получить любой человек, который преследуется за свои действия.

Ранее Сноуден признался, что хотел бы получить защиту во Франции. Он отметил, что уже подавал запрос о предоставлении убежища в этой стране в 2013 году, и был бы рад, если президент Франции Эммануэль Макрон одобрит его заявление. Адвокат экс-сотрудника АНБ заявил, что Сноуден вправе сам решать, где ему жить — оставаться в России, где он получил политическое убежище, возвращаться в США или переезжать в Европу.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе и у России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

Сноудену вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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