Желание Сноудена покинуть Россию объяснили

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден вправе сам решать, где ему жить — оставаться в России, где он получил политическое убежище, возвращаться в США или переезжать в Европу. Об этом в воскресенье, 15 сентября, адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил «Интерфакс».

По словам Кучерены, он не видит ничего плохого в том, что его подзащитный хочет получить вид на жительство или гражданство в какой-то другой стране. Адвокат подчеркнул, что такое желание Сноудена не означает, что он не любит Россию.

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Ранее Сноуден признался, что хотел бы получить защиту во Франции. 13 сентября он рассказал, что перестал бояться слежки со стороны американских агентов, начал вести нормальную повседневную жизнь и даже женился. Его избранницей стала подруга Линдси Миллс, они тайно поженились в Москве два года назад.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе и у России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются в вину незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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