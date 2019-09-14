Начальника Сноудена рассмешила кража секретов

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, как его чуть не поймали во время кражи секретов спецслужб. Об этом он рассказал The Guardian.

По его словам, он спрятал документы на старом компьютере. Когда он шел с ним в руках, начальник окликнул его и спросил, что тот делает. Сноуден посмотрел на босса честными глазами и произнес: «Краду секреты». После этого они оба рассмеялись и разошлись.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В США ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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