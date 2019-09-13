Сноуден назвал условие для возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, заявил о готовности вернуться на родину. Об этом он рассказал в интервью радиостанции National Public Radio.

По его словам, он приедет в США и предстанет перед судом, если процесс будет справедливым и объективным. Для этого необходимо, чтобы присяжные получили доступ к секретной информации, которую он предал огласке, и оценили правильность его поступка. Сноуден отметил, что «не выбирал становиться информатором».

Он напомнил, что просил политического убежища у 27 стран, включая Польшу и Германию, однако они отказали ему, так как боялись ответных мер со стороны США. В то же время Москва согласилась оставить информатора на своей территории. Сноуден признался, что российские разведслужбы предлагали ему сотрудничество, однако он не согласился. В противном случае, убежден бывший сотрудник АНБ, он бы «в первый день покинул аэропорт на лимузине, жил во дворце», а на Красной площади устраивали парады в его честь.

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В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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