Сноуден отказался называть свою жизнь в России безопасной

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, сообщил, что не чувствует себя в безопасности. Об этом он заявил в ходе видеомоста с Университетом менеджмента Инсбрука (Австрия), передает ТАСС.

«Что касается моего будущего в России, я не могу сказать, что я в безопасности. Но разве это имеет значение? Если бы я хотел жить в безопасности, я бы сидел на Гавайях, зарабатывал много денег и вел слежку за всеми подряд», — отметил он.

Сноуден также заверил слушателей, что никогда не работал на российское правительство. «Я критиковал их, и президента [России], и ход выборов, и продолжу этим заниматься», — добавил он, уточнив, что для него приоритетной задачей является забота о гражданах США, поскольку он в первую очередь является американцем.

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В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из Соединенных Штатов и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России.

Позднее он признавался, что в его планы не входило оставаться в Москве, но в итоге в 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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