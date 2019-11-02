Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объяснил, почему не хочет общаться с российской прессой. Он ответил на вопрос корреспондентки газеты «Коммерсантъ» Елены Черненко в Twitter.

Сноуден отметил, что не хочет, чтобы его показывали по телевизору или узнавали в московской подземке. Он объяснил это тем, что ему приходится сталкиваться с «серьезной угрозой».

«Дело не в "российской прессе", а в здравом смысле: я предпочитаю приватность и свободу, а не известность и узнаваемость в метро», — написал экс-сотрудник АНБ. Он попросил отнестись к его позиции с пониманием и больше его не беспокоить.

За шесть лет пребывания в Москве Сноуден не дал интервью ни одному российскому изданию, однако выпустил книгу и несколько раз обсуждал ее выход с зарубежными СМИ.

В конце октября он рассказал в подкасте The Joe Rogan Experience (JRE), что не любит российские власти. По его словам, его узнают на улицах всего пару раз в год, даже когда он ходит без очков. Сноуден добавил, что стал вести в Москве более свободную жизнь, ездить на метро и ходить в рестораны.

Сноуден оказался в России в 2013 году. Незадолго до этого он передал журналистам The Guardian и The Washington Post документы о программе американских спецслужб по слежке за гражданами США и жителями других стран. Бежав, он предварительно запросил политического убежища у множества стран, в том числе и у России. Официальное разрешение на пребывание на территории России он получил в 2014 году на три года. В 2017 году это разрешение продлили на такой же срок, до 2020 года.

В США Сноудена обвиняют в незаконной передаче информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства. По этим обвинениям ему в сумме грозит до 30 лет тюрьмы.

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