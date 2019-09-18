Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.

Сноуден рассказал, что в 2013 году его по приезде в Россию завели в отдельную комнату в аэропорту Шереметьево и пытались предложить работать на российские спецслужбы. Он заявляет, что не дал сотруднику закончить фразу, перебив его отказом, чтобы запись нельзя было впоследствии использовать для того, чтобы ему навредить.

Ранее в сентябре сообщалось, что Минюст США подал в суд на Сноудена, который не согласовал публикацию мемуаров с правительством. Ведомство отметило, что бывший работник спецслужб разгласил секретные данные в своей публикации, нарушив соглашение. После этого продажи книги заметно выросли.

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В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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