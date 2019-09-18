Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США

Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире после того, как Министерство юстиции подало на него в суд. Об этом экс-разведчик написал в Twitter.

Сноуден сообщил, что продажи его мемуаров возросли через несколько часов после подачи иска. Также он прикрепил ссылку на покупку книги на сайте Amazon, отметив: «Вот книга, которую правительство не хочет позволять вам читать».

Ранее сообщалось, что Минюст США подал в суд на Эдварда Сноудена, который не согласовал публикацию мемуаров с правительством. Ведомство отметило, что бывший работник спецслужб разгласил секретные данные в своей публикации, нарушив соглашение.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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