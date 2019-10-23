Сноуден признался в нелюбви к российским властям и пожаловался на заточение

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал о неприятии жизни в Москве, своем отношении к современной России и о том, узнают ли его на улицах. Он стал гостем подкаста The Joe Rogan Experience (JRE) американского комика и спортивного комментатора Джо Рогана.

«Это не делает мою жизнь легче — быть в заточении в стране, которую я не выбирал. Люди забывают, что я вообще-то был на пути в Латинскую Америку. Тогда власти США аннулировали мой паспорт, и так я остался без выхода в России», — отметил он. По словам Сноудена, у него «нет любви к российским властям».

Бежавший из США бывший сотрудник АНБ сообщил, что с годами стал вести более свободную жизнь в Москве. «Я гуляю, езжу на метро, хожу в рестораны. Меня почти никогда не узнают. Я не даю интервью российским СМИ, потому что не хочу видеть свое лицо в новостях. Это хорошо, так как люди в какой-то степени забывают мое лицо и я могу продолжать жить своей жизнью», — заметил Сноуден.

Роган поинтересовался, выучил ли Сноуден за время жизни в России русский язык. «Мой русский все еще отвратительный, к моему сожалению», — ответил на это американец. По словам Сноудена, люди узнают его примерно пару раз в год, даже когда он ходит без очков. Его узнавали на улицах, в музеях, в компьютерных магазинах и супермаркетах. Он вспомнил случай, когда прохожий узнал его, несмотря на то, что он был замотан в шарф. Тогда удивленный американец лишь подтвердил догадку и ответил, что рад познакомиться.

Он также рассказал, как в современном мире изменилось отношение к России и как американские СМИ зачастую негативно отзываются о всех, кто хоть как-то связан с Москвой. «Любая ассоциация, каждое упоминание в тексте или абзаце рядом со словом "Россия" теперь считается негативным моментом. Поймите, я давно критикую российские власти, буквально недавно обо мне написали негативную статью в российском государственном СМИ под названием "РИА Новости"», — отметил он.

Название материала он не уточнил. По словам Сноудена, в статье его раскритиковали за позитивные высказывания об оппозиционере Алексее Навальном. Бывший сотрудник секретных служб пояснил, что он говорил вовсе не о Навальном, а о необходимости давать гражданам шанс свободно высказывать взгляды без угрозы ответными мерами.

В 2016 году Сноуден уже рассказывал о своих впечатлениях от жизни в столице России. Тогда он признался, что его знания русского языка хватает, чтобы сделать заказ в ресторане, но в основном он говорит на английском. Тогда Сноуден также замечал, что его с Россией связывает немногое.

Сноуден оказался в России в 2013 году. Незадолго до этого он передал журналистам The Guardian и The Washington Post документы о программе американских спецслужб по слежке за гражданами США и жителями других стран. Бежав, он предварительно запросил политического убежища у множества стран, в том числе и у России. Официальное разрешение на пребывание на территории России он получил в 2014 году на три года. В 2017 году это разрешение продлили на такой же срок, до 2020 года.

В США Сноудена обвиняют в незаконной передаче информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства. По этим обвинениям ему в сумме грозит до 30 лет тюрьмы.

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