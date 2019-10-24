Кучерена заявил о праве Сноудена критиковать российскую власть

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден имеет право критиковать российские власти, так как живет в демократическом государстве. Об этом РИА Новости заявил его российский адвокат Анатолий Кучерена.

По словам защитника, критика чиновников не значит, что американцу не нравится жить в России. Кучерена заявил, что «это не так». Он выразил мнение, что подобные сообщения являются спекуляцией.

«Если он имеет собственное мнение по работе конкретных должностных лиц госвласти, это не значит, что ему не нравится Россия, что ему здесь плохо», — подчеркнул адвокат. Кучерена добавил, что недавно общался со Сноуденом и «не видел ничего негативного по отношению к России».

Он заметил, что Сноуден всегда критиковал и высказывал свою позицию, а «мы живем в демократическом государстве», где человек может высказывать свое мнение. Кучерена добавил, что бывший сотрудник АНБ не собирается уезжать из России. «Таких планов у него, насколько я знаю, нет», — сказал адвокат.

Ранее Сноуден стал гостем подкаста американского комика и спортивного комментатора Джо Рогана. Американец рассказал, что чувствует себя в заточении, проживая в России, и что у него «нет любви к российским властям».

Сноуден оказался в России в 2013 году. Он передал журналистам документы о программе спецслужб США по слежке за американцами и гражданами других стран. Сноуден предварительно запросил политического убежища у множества стран. В 2014 году ему дали разрешение на проживание на три года, а после продлили этот документ до 2020 года.

В США Сноуден обвиняется в незаконной передаче информации, имеющей большое значение для национальной безопасности, а также умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности страны. В сумме ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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