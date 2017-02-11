Сноуден прокомментировал информацию о возможной выдаче США

Эдвард Сноуден назвал сообщения СМИ о его возможной выдаче США «неоспоримым свидетельством» того, что он не работал на российскую разведку. Об этом бывший агент американских спецслужб сообщил в Twitter.

«Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед», — написал он в своем микроблоге.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Россия рассматривает возможность выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб. По выражению канала, это должно стать «подарком» новому президенту США Дональду Трампу.

Источник канала в администрации президента США высказал мнение, что передача Сноудена рассматривается как один из способов «заслужить расположение» Трампа. Информацию о планах Москвы каналу подтвердил источник в разведке.

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По состоянию на 7 февраля США не запрашивала Россию выдаче Сноудена, рассказывал адвокат бывшего сотрудника спецслужб Анатолий Кучерена. Он также высказал надежду на то, что Трамп прекратит преследование его клиента.

21 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принять решение об экстрадиции Сноудена в США могут только миграционные службы России или глава государства. «Он не игрушка, которую можно подарить, он — человек», — отметил представитель Кремля.

Американские власти инкриминируют Сноудену незаконную передачу информации, представляющую большое значение для национальной безопасности. В 2013 году он передал журналистам секретные документы о деятельности американских спецслужб. Наибольший резонанс вызвала их часть о глобальной прослушке телефонных разговоров и отслеживании электронных писем по всему миру. В общей сложности на родине Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.

