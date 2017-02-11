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NBC сообщил о возможной выдачи США Сноудена

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Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден

Россия рассматривает возможность выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена качестве так называемого «подарка» президенту Дональду Трампу. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника, передача Сноудена рассматривается как один из способов «заслужить расположение» Трампа. Источник в разведке подтвердил информацию о планах Москвы, уточнив, что он опирается на данные, собранные после инаугурации республиканца.

Адвокат Сноудена Бен Уизнер заявил, что ему ничего не известно о подобных планах. При этом в министерстве юстиции заявили, что приветствовали ли бы возвращение бывшего сотрудника спецслужб.

Сам Сноуден заявил, что информация телеканала подтверждает тот факт, что он никогда не работал на российскую разведку. «Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

7 февраля адвокат бывшего сотрудника спецслужб Анатолий Кучерена сообщил ТАСС, что «до сегодняшнего дня Эдварду Сноудену не предъявлено обвинение, никакого запроса в адрес Российской Федерации об экстрадиции не поступало». Он также выразил надежду, что Трамп примет верное решение в отношении его клиента, а именно, «прекратит преследование Сноудена».

21 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Сноуден не игрушка, которую можно подарить». Он также подчеркнул, что вопрос об экстрадиции в США бывшего сотрудника секретных спецслужб могут решить только миграционные службы России или президент Владимир Путин.

Сноудену власти США инкриминируют незаконную передачу информации, представляющую большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. Ему предоставлено убежище в России. На родине бывшему сотруднику спецслужб грозит до 30 лет тюрьмы.

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