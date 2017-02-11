Разговоры о выдаче Сноудена объяснили спекуляциями спецслужб США

Анатолий Кучерена, адвокат бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, заявил об отсутствии оснований для выдачи своего клиента США. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ТАСС.

«Это определенного рода спекуляции, которые идут от так называемых источников спецслужб США. Думаю, что эта тема как была в политической плоскости США, так и остается, но хороводят этой темой американские спецслужбы, периодически вбрасывая информацию», — пояснил юрист появившуюся информацию о намерении российских властей выдать Сноудена США в качестве подарка президенту страны Дональду Трампу.

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Он напомнил, что бывший сотрудник спецслужб имеет вид на жительство в России, не нарушает законы страны, а потому нет никаких оснований для передачи его американской стороне. «Еще при администрации Обамы Россию все время пытались куда-то втянуть, но напоминаю, Россия не торгует людьми, Россия не торгует правами и свободами человека, и пусть это остается на совести тех, кто вбрасывает подобного рода информацию», — добавил Кучерена.

Ранее в тот же день Сноуден высказал мнение, согласно которому сообщения СМИ о его возможной выдаче США являются «неоспоримым свидетельством» того, что он не работал на российскую разведку. «Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед», — написал он в Twitter.

О том, что Россия рассматривает возможность выдачи бывшего сотрудника спецслужб США, 11 февраля сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке. По его словам, передача Сноудена рассматривается Москвой как один из способов «заслужить расположение» Трампа.