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Захарова прокомментировала сообщение о возможной выдаче США Сноудена

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Мария Захарова
Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разговоры о возможной выдаче США бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена являются попытками давления на Белый дом со стороны политических оппонентов внутри страны. Об этом она написала в субботу, 11 февраля, на своей странице в Facebook.

«Все это не заявления представителей спецслужб, а информация телеканалов NBC и CNN со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах. Разница существенная, но только для специалистов. Для возмущения общественного мнения и поддержания градуса вполне годная технология», — отметила Захарова.

Ранее в субботу Анатолий Кучерена, адвокат Сноудена, назвал информацию о выдаче бывшего агента США спекуляциями, идущими от «так называемых источников спецслужб США». Юрист напомнил, что Сноуден имеет вид на жительство в России, не нарушает законы страны, потому основания для его выдачи американской стороне отсутствуют.

Сам Сноуден увидел в появившейся в СМИ информации «неоспоримое свидетельство» того, что он не работал на российскую разведку. «Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед», — написал он в своем микроблоге.

11 февраля телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке сообщил о том, что Россия рассматривает возможность выдачи Сноудена. Собеседник канала заявил, что, по мнению Москвы, это может стать одним из способов «заслужить расположение» президента США Дональда Трампа.

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