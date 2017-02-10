Захарова поведала о закалке дипломатическим детством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем детстве в семье дипломатического работника. Воспоминаниями она поделилась с Национальной службой новостей (НСН) в пятницу, 10 февраля.

«Ребенком я жила с родителями в командировке (ее отец Владимир Захаров работал в МИД в 1971-2014 годах — прим. «Ленты.ру»). Это был Пекин, там не было вообще ничего из еды, к которой мы привыкли», — рассказала она.

По ее словам, жизнь детей работников дипмиссий сильно отличается от жизни других, в частности, им приходится неоднократно менять школу. «Я меняла школы три раза — закалка на всю жизнь осталась», — отметила Захарова.

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Ранее в пятницу официальный представитель МИД заявила, что не возит из командировок санкционные товары. «Я вас могу уверить, что никто по дипломатическим паспортам никуда за границу за сырами и другой "запрещенкой" не выезжает», — подчеркнула она.

В январе дипломат рассказала, что появляется на официальных мероприятиях, в том числе на брифингах, в одежде отечественного производства.

Мария Захарова работает в российском внешнеполитическом ведомстве с 1998 года. Она является одним из самых цитируемых российских блогеров. Так, в рейтинге цитируемости «Медиалогии» по итогам 2016 года дипломат заняла второе место после главы Чечни Рамзана Кадырова.