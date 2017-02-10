Захарова отвергла подозрения во ввозе «санкционки» дипломатами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не возит из заграничных дипломатических поездок санкционные товары. Ее слова приводит ТАСС в пятницу, 10 февраля, со ссылкой на эфир радиостанции «Наше радио».
«Я вас могу уверить, что никто по дипломатическим паспортам никуда за границу за сырами и другой "запрещенкой" не выезжает. (...) Я говорю про себя и тех коллег, с которыми я летаю...» — сказала она, комментируя информацию о том, что дипломаты якобы привозят из командировок «запрещенку».
Захарова отметила, что для поездок за рубеж пользуется только дипломатическим паспортом, который хранится в отделе кадров внешнеполитического ведомства. «Вы будете смеяться, но у меня нет шенгена», — добавила она.
1 февраля Роспотребнадзор сообщил о намерении штрафовать за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, граждан предлагается наказывать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Летом 2014 года Москва ввела запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. С августа 2015 года запрещенные к ввозу в страну продукты подлежат уничтожению.