Роспотребнадзор объяснил возможные штрафы за хранение запрещенки

Роспотребнадзор не станет штрафовать граждан за ввоз санкционных продуктов для личных нужд. Об этом в среду, 1 февраля, Rambler News Service сообщил сотрудник ведомства Сергей Ходячих, ответственный за разработку законопроекта.

«Для того, что в личных нуждах используется, это не будет работать. Это касается промышленных оборотов хозяйствующих субъектов, если таможня что-то пропустила, через границу проскочила запрещенная продукция, то Роспотребнадзор здесь уже в обороте будет выявлять», — пояснил Ходячих.

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По его словам, выявлять запрещенные продукты ведомство будет в ходе проверок, которые станут проводить после жалоб граждан. Представитель ведомства также добавил, что под запрещенной к ввозу продукцией понимаются не только продукты питания, но и промышленные товары.

Ранее 1 февраля Роспотребнадзор сообщил о намерении штрафовать за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, граждан предлагается наказывать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а юрлиц — от 70 тысяч до 100 тысяч. Также товары могут быть конфискованы.

Летом 2014 года был введен запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Продовольственное эмбарго стало ответом на антироссийские санкции, которые были введены весной 2014 года из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины. С августа 2015 года по указу президента страны Владимира Путина запрещенные к ввозу в страну продукты подлежат уничтожению.