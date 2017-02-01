Россиян предложили штрафовать за хранение «запрещенки»

Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что на граждан будут накладывать административный штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на юрлиц — от 70 тысяч до 100 тысяч. Также товары могут быть конфискованы.

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В настоящее время ответственность предусмотрена только за продажу запрещенных товаров. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, а юрлица — на сумму от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Также допускается конфискация запрещенных товаров.

Летом 2014 года был введен запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны — члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Продовольственное эмбарго стало ответом на антироссийские санкции, которые были введены весной 2014 года из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины. С августа 2015 года по указу президента страны Владимира Путина запрещенные к ввозу в страну продукты подлежат уничтожению.