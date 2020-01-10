Помилованного Трампом военного преступника отказались возвращать в спецназ

Помилованного президентом США Дональдом Трампом военного преступника Мэтью Голстина отказались восстановить на службе. Бывший майор требовал вернуть ему квалификационную вкладку спецназа, которой он был лишен после убийства безоружного афганца в 2010 году, сообщает CNN.

Вкладка присуждается по окончании изнурительного курса военной подготовки бойцов спецназа. В отличие от зеленого берета, удостоенные отличительного знака бойцы могут носить его на протяжении всей военной карьеры, даже когда не участвуют в операциях сил специального назначения.

Майор Мэтью Голстин должен был предстать перед судом за убийство безоружного афганца, совершенное в 2010 году. Преступление расследовалось с 2011 года, обвиняемый вину не признал. В ноябре 2019-го Трамп помиловал Голстина и еще двух военных, обвиняемых в убийствах, — Клинта Лоранса и Эдварда Галлахера. Последний был восстановлен в звании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что решение о помиловании Трамп принял вопреки рекомендациям высокопоставленных представителей Пентагона. Кроме того, сообщалось, что из-за помилования Галлахера 25 ноября 2019-го был уволен министр Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер. Глава Пентагона Марк Эспер якобы попросил уволить главу ВМС после его тайной просьбы не вмешиваться в дело Галлахера в обмен на добровольный уход последнего из «Морских котиков» с сохранением звания.

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