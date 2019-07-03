Зарезавшего пленного террориста спецназовца признали невиновным

Офицера сил специальных операций ВМС США (Navy SEALs) Эдварда Гэллахера признали невиновным в военном преступлении — убийстве раненого пленника в 2017 году. Об этом сообщает ABC News.

Ключевую роль в решении суда сыграли показания его сослуживца — военного медика Кори Скотта. Скотт сознался, что лично задушил пленного сторонника «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) после того, как Гэллахер ранил его ножом.

Он также подтвердил, что после ножевого ранения тот наверняка бы выжил. Скотт, однако, убил его «из милосердия» — чтобы юноша не попал в руки к иракским военным, которые известны жестоким отношением к пленным.

Кроме того, обвинению не удалось найти конкретных доказательств вины Гэллахера — ни следов крови на его одежде, ни фото- или видеодоказательств убийства. Оно якобы произошло, когда он оказывал помощь пленнику, раненному в ходе авиаудара. Террорист, предположительно, был несовершеннолетним.

О том, что коллеги офицера дают против него показания в суде, стало известно 20 июня. Они также рассказали о других случаях, когда Гэллахер якобы убивал гражданских — но не смогли подтвердить их доказательствами.

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